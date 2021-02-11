Москва, , 09:44 — REGNUM Власти Москвы начали поиск дополнительных стартовых площадок для строительства жилых домов по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

В настоящее время в столице подобрано 489 площадок для строительства домов по реновации. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, на этих площадках будет построено почти 7,8 млн кв. метров жилья.

При этом он отметил, что свободных площадок в районах реновации не осталось. Поэтому рассматриваются варианты в проектах развития новых территорий или приобретение земель у сторонних собственников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве по программе реновации жилья возводится 175 домов общей площадью порядка 4,5 млн кв. метров.

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