Уфа, , 09:45 — REGNUM Проверку исполнения трудового законодательства по факту увольнения работников Белорецкого хлебокомбината организовали в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что руководство ОАО «Белорецкий хлебокомбинат» принудило своих работников написать заявления об увольнении «по собственному желанию» и произвело с ними окончательный расчет.

По данному факту сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Первый заместитель прокурора республики Александр Грязников провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с экс-сотрудниками этого предприятия. На встрече присутствовали 16 бывших работников Белорецкого хлебокомбината.

По итогам встречи, Грязников поручил Белорецкому межрайонному прокурору провести проверку в отношении руководства предприятия.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники прокуратуры напоминают, что расторжение трудового договора по инициативе сотрудника возможно лишь в случае, если подача заявления об увольнении является его добровольным волеизъявлением.

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