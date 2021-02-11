Москва, , 09:34 — REGNUM В 2020 году российские дилеры реализовали 921 тыс. новых легковых машин, оснащенных автоматической коробкой передач (АТ). Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Доля автомобилей с «автоматом» соответствует 61,9% от всего объёма проданных новых машин на российском рынке. Таким образом, доля проданных машин с автоматической трансмиссией в России оказались по итогам 2020 года на 2,5% больше, чем в 2019 году, когда данный показатель составлял 59,4%.

Увеличение доли продаж машин с «автоматом» связано с тем, что их реализация в прошлом году снизилась только на 5%, в то время как продажи новых машин в целом упали на 9%.

Отмечается, что доля проданных машин, оснащенных автоматической трансмиссией, в России превышает 50% уже пятый год подряд.

Ранее глава отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что компания планирует полностью отказаться от механической трансмиссии (МКПП) на легковых машинах.

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