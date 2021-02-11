Чита, , 09:20 — REGNUM Средства «Дальневосточной субсидии» помогут Забайкалью закупить и установить в 16 районах края 19 спортивных площадок. Об этом сообщила министр финансов региона Вера Антропова. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Мероприятия реализуются в рамках Плана социального развития центров экономического роста. Всего на реализацию мероприятий по данному плану в 2021 году Забайкальскому краю предусмотрено 3,5 миллиарда рублей, в том числе министерству физической культуры и спорта — 74,4 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов стали распространяться все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

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