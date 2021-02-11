Иркутск, , 09:08 — REGNUM В Иркутской области определили ключевые направления для рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), много лет хранящихся на берегу Байкала и представляющих большую экологическую угрозу озеру. Подробности с расширенного заседания по организации работ по ликвидации отходов ОАО «БЦБК» с участием сотрудников Иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает пресс-служба областного правительства.

По оценке эксперта тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фронта Александра Когана, сегодня существует достаточно много технологий, которые можно применить на данной территории, взвесив все «за» и «против», нужно определить оптимальные.

Как пояснил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков, среди предложенных технологических решений по переработке отходов БЦБК эксперты выделили комплексный подход с использованием совмещенных технологий компостирования и литификации.

На полигоне «Солзанский» в качестве возможных технологических решений по работе с каждым компонентом содержимого полигона эксперты предложили: удаление и очистку надшламовой воды, механическое обезвоживание с использованием геотуб, а также промораживание шлам-лигнина высокой влажности, компостирование шлам-лигнина средней влажности, литификацию шлам-лигнина малой влажности.

В отношении полигона «Бабхинский», заполненного золошлаками от сжигания угля на ТЭЦ г. Байкальска и ТКО, эксперты рассмотрели следующие технологические решения: устройство противофильтрационной завесы по периметру полигона, устройство системы сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков, создание многофункционального защитного экрана.

Для ликвидации сооружений аварийных КОС предлагается провести очистку щелокосодержащей жидкости и ее осадка на локальных очистных сооружениях, перемещение полученного при очистке осадка на полигон «Солзанский» для получения техногрунта.

Завершающим этапом рекультивации, по мнению экспертов, должно стать озеленение территории бывших карт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. В 2017 году АО «Росгеология» заключило госконтракт по разработке проекта ликвидации объектов накопленного вреда БЦБК, но разработка провалилась. Были потрачены огромные деньги.

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По результатам обследования территории площадки ОАО «БЦБК» установлено 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия. Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами.

Значительный вред окружающей среде наносят и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений. По предварительным данным объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до около 238 тыс. куб. метров.

Летом 2020 года в отсутствие действенных способов ликвидации хранящихся на берегах Байкала тысяч кубометров ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО «БЦБК»), для предотвращения непоправимых экологических бедствий было принято решение о снижении щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений.

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