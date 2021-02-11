История вопроса

Дефицит финансов характерен для большинства субъектов РФ. По данным Минфина на 1 февраля 2019 года долг субъектов перед государством составляет 2,1 трлн. руб.



Среди всех регионов первые три места по объёму долга занимают Московская область, Краснодарский и Красноярский край. Суммарный долг субъектов на протяжении трёх лет снижается в 2017 году он составлял 2,35 млрд. руб, а в 2018 году - 2,31 млрд. Эксперты отмечают, что снижение долговой суммы в период с 2018 по 2019 является самым значимым за период прошедших 5 лет.

