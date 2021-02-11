Челябинск, , 08:52 — REGNUM В Челябинске возбуждено дело по факту возможного сговора на торгах АО «Транснефть нефтяные насосы». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Дело завели в отношении трёх ООО. Их подозревают в заключении либо в участии в соглашении по поддержанию на закупках цен по поставке приспособлений, материалов и оборудования. Начальная цена аукциона определена в 77,4 млн рублей. При этом в ФАС полагают, что два ООО подавали заявки с максимально возможным шагом ценовых предложений, не преследуя при этом цели заключения договора по этим ценам. Их заявки были отклонены, а право заключения договора перешло к третьему ООО, которое предложило цену с минимально возможным шагом.

Одно из ООО, не попавшее на торги, обратилось в ФАС и заявило, что не смогло подать своё ценовое предложение из-за аномально низких ценовых предложений, сделанных в течение первой минуты аукциона. Если факты нарушений подтвердятся, то должностным лицам фирм-нарушителей может грозить уголовная ответственность.