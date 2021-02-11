Москва, , 08:48 — REGNUM Динамика цен эталонных марок нефти 10 февраля была разнонаправленной, но при этом одинаково вялой, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Так, если цена нефти марки Brent немного понизилась — на 0,03% до $60,84 за баррель, то цена техасской WTI, наоборот, незначительно выросла — на 0,03%, до $58,21 за баррель.

Сегодня, 11 февраля, с утра цены вяло и неохотно пытаются расти: Brent повышается всего на 0,03%, до $60,86 за баррель, а WTI — на 0,05%, до $58,24 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю рекордно упали — сразу на 6,644 млн баррелей, хотя рынок ожидал их роста на 985 тыс. баррелей. Однако рынок отреагировал 10 февраля на обвал товарных запасов достаточно вяло.

Вероятно, рынок поверг в небольшое уныние прогноз министерства нефти Ирана о том, что на мартовской встрече министры стран-участниц ОПЕК+ сохранят те же условия по сокращению добычи нефти, которые действуют в феврале, и никаких сенсаций ожидать не следует.

Цена Brent в ближайшие дни может колебаться в довольно узком коридоре в $58−62 за баррель. На сегодня по цене Brent ожидается диапазон $60−61 за баррель.

Читайте также: Нефтяной рынок «занервничал» из-за заявления минэнерго США