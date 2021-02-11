Иркутск, , 08:48 — REGNUM Власти Иркутской области известили о перевыполнении плана по переселению граждан из аварийного жилья в посёлках БАМа. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2020 году он перевыполнен на 40%.

«Гражданам предоставляли дома или квартиры, приобретённые в том числе на вторичном рынке, либо социальные выплаты. На эти цели было направлено 223,5 млн рублей. Из них 127,8 млн рублей — средства федерального, 86,2 млн рублей — областного и 9,5 млн рублей — местного бюджетов», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за прошедший год в новое жильё переехало 124 семьи, а не 89, как планировалось. В городе Усть-Куте и посёлке Магистральный расселено 4,9 тысячи квадратных метров жилья, уровень износа которого превышает 70%. До конца 2024 года там необходимо расселить 504 семьи. Общая площадь непригодного жилья составляет 20,8 тысячи квадратных метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года ОАО «РЖД» и Минприроды утвердили план мероприятий по охране Байкала, принятый на период реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. Ранее руководством холдинга были подписаны соответствующие соглашения с администрациями Иркутской области и Бурятии.

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