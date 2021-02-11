Тбилиси, , 08:47 — REGNUM Транспортно-логистический коридор, связывающий Грузию и Узбекистан, соединяет страны Южной Азии с Европой. Такое заявление, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 10 февраля сделала министр экономики Грузии Натия Турнава во время встречи в режиме онлайн с премьер-министром Узбекистана, министром инвестиций и торговли Сардором Умурзаковым.

«С точки зрения развития транспортно-логистического коридора укрепление сотрудничества между нами и Узбекистаном очень важно. Текущие и планируемые проекты позволяют всему региону Южной Азии связаться с Европой через Узбекистан», — процитировали в пресс-службе главу минэкономики Грузии.

Турнава добавила, что в Узбекистане изучают реформы, проведенные в Грузии, и используют этот опыт.

Сообщается, что министры решили создать две двусторонние группы. Одна — по совместным инвестициям в транспортно-логистическую инфраструктуру, другая — по оценке инвестиционных проектов с учётом экспортного потенциала.

Стоит отметить, что в Узбекистане находятся представительства грузинских авиакомпаний, а в Грузии — узбекских. Между странами осуществляются грузовые и пассажирские авиаперевозки. Узбекистан использует грузинские порты для экспорта продукции в третьи страны.