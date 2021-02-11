Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве функционирует 37 технопарков, еще пять новых технопарков создается в столице, сообщается на портале градоначальника.

В 2020 году в 30 московских технопарках компании разработали новые решения, некоторые из них начали использовать в больницах, например, ттановые импланты и ортезы из термопластика и др.

Объем финансовой поддержки резидентов технопарков Москвы вырос почти в два раза. Сумма субсидий составила 266 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, восемь технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вошли в VI Национальный рейтинг технопарков России.

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