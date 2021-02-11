Тюмень, , 08:20 — REGNUM В Тюменской области пандемия заставила пересмотреть подходы к обеспечению производственных циклов. При этом в регионе индекс промышленного производства в 2020 году году составил 121,5% по сравнению с 2019 годом, сообщил губернатор области Александр Моор на совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Самый большой рост в Тюменской области наблюдался в сфере производства химических веществ и химических продуктов, отметил Александр Моор.

«В регионе создаётся нефтепромышленный кластер. Он позволит его участникам снизить общие затраты на производство продукции и реализовать совместные проекты. К кластеру подключились 45 участников из 10 субъектов РФ. В 2021 году планируем увеличить количество до ста, а также привлечь другие вертикально-интегрированные нефтяные компании», — доложил губернатор Тюменской области.