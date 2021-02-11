Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии разрабатывают проектную документация для ремонта четырёх мостов, стоимость которых оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Для подготовки заявки на включение в федеральную программу «Мосты и путепроводы» Чувашия разрабатывает проектно-сметную документацию по капитальному ремонту четырёх сооружений — трёх мостов и одного путепровода. Это следующие объекты: мосты через реки Алатырь и Суру на дорогах Чебоксары — Сурское и «Аниш», путепровод через железную дорогу на дороге «Сура» и мост через ручей на дороге Алатырь — Ахматово — Ардатов. По предварительной оценке, затраты на их ремонт составят 1,2 млрд рублей.

Помимо данных проектов, дополнительно идёт проработка ещё двух объектов. Власти считают, что также в приоритетном порядке должны быть реконструированы мосты в Батыревском (на дороге Калинина — Алтышево) и Марпосадском (мост через реку Большой Аниш на дороге «Волга») районах.

По данным министерства транспорта, всего в Чувашии насчитывается 109 мостов и путепроводов, из них 65 находятся в аварийном и предаварийном состоянии.

Напомним, федеральная программа «Мосты и путепроводы» начнёт реализовываться в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарах был открыт после реконструкции Сугутский мост, который был построен в 1981 году и находился в аварийном состоянии. Ремонт моста через Сугутку начался в мае 2019 года, стоимость контракта составляет 181,1 млн рублей. В прошлом году пандемия коронавируса внесла коррективы в график ремонтных работ, в результате открытие несколько раз переносилось.