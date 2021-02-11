Москва, , 08:18 — REGNUM Резкое подорожание стройматериалов в России может привести к увеличению стоимости нового жилья на 7% к середине 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников строительной отрасли.

Они связывают свой прогноз с ростом цен на металлопрокат, а также с повышением утилизационного сбора на спецтехнику, осуществляющую обработку лома и металлопродукции.

Кроме того, подорожание новостроек может быть спровоцировано недостатком рабочей силы, а также повышением стоимости услуг при строительстве объектов, включая оплату электричества и отопления.

Участники отрасли также предупредили, что из-за влияния этих факторов рост цен может достигнуть 15 процентов к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля, согласно исследованию ЦИАН, стало известно, что в январе 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 0,3% — с 233,7 тыс. рублей до 233,1 тыс. рублей.

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