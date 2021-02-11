Москва, , 08:15 — REGNUM В Москве в 2020 году у города взяли в аренду 735 помещений, сообщил 11 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в столице наблюдается высокий спрос на городскую недвижимость.

«Второй год подряд общая сумма годовых арендных платежей превышает 1 млрд рублей», — приводит слова заместителя мэра официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что примерно 80% помещений у города арендовали представители малого и среднего бизнеса — всего 614 объектов.

Общая площадь всех помещений, сданных столицей в аренду в 2020 году, составила около 100 тыс. кв. метров.