Нью-Йорк, США, , 08:15 — REGNUM Власти США сосредоточены на задачах стимулирования экономики, а состояние государственного долга является второстепенным по отношению к ним, заявил 10 февраля глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

«Сейчас не то время, чтобы сосредотачиваться на вопросах федерального долга», — сказал он.

Пауэлл добавил, что ФРС вместе с другими ведомствами «далеки от того, чтобы принимать во внимание способность федерального правительства финансировать себя».

Ранее в министерстве торговли США сообщали, что по итогам 2020 года ВВП страны упал на 3,5%. Показатель стал худшим со времён Второй мировой войны. Осенью прошлого года в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что госдолг в этом году может впервые превысить ВВП государства.

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