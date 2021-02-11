Чита, , 08:12 — REGNUM Власти Забайкалья рассказали о планах построить в регионе два пансионата для граждан старшего поколения и инвалидов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, скорее всего их построят в Чите и Краснокаменске.

По словам министра финансов региона Веры Антроповой, в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на разработку соответствующей проектно-сметной документации предусмотрено около 24 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Забайкалья на ближайшие три года запланированы в объёме 84 миллиардов рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). При этом, собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. Расходы на социальные программы составят 65% от средств бюджета.

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