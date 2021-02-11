Чебоксары, , 08:03 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» продлили процедуру конкурсного производства и сроки расчёта с кредиторами. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую возложены функции конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда Чувашии срок конкурсного производства в отношении банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 20 июля 2021 года.

Кроме того, по 8 июня 2021 года продлили срока проведения расчётов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов «Чувашкредитпромбанка», в размере 84,87% суммы установленных требований.

Напомним, по данным на 1 сентября 2020 года, у банка числилось 960 кредитов с общей суммой требований более 3,92 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк был обанкрочен, идёт конкурсное производство.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу банкротного «Чувашкредитпромбанка» продлили выплату возмещений

Читайте развитие сюжета: В Чувашии продадут имущество банка-банкрота на 900 млн рублей