Чита, , 07:59 — REGNUM Власти Забайкалья объявили об изменении с 1 февраля сумм федеральных пособий для некоторых территорий региона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, они касаются пособий по уходу за ребенком, при рождении ребенка и во время беременности.

«Единовременное пособие женщина, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, теперь составляет 708,23 рубля. Для Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского и Каларского районов — 920,70 рубля.

Пособие для жителей Приаргунского, Краснокаменского, Нерчинско-Заводского и Калганского районов составляет 991,52 рубля. Для получателей данной финансовой поддержки в Чите и других районах Забайкалья — 849,88 рубля», — пояснила вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Также размер единовременного пособия при рождении ребенка теперь составляет 18 886,32 рубля. Жители Читы и других районов Забайкалья будут получать 22 663,58 рубля, для получателей из Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского и Каларского районов пособие составит 24 552,22 рубля.

На территории Приаргунского, Краснокаменского, Нерчинско-Заводского и Калганского районов забайкальцы могут получать 26 440,85 рубля.

«Изменился размер минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 февраля 2021 года, с учетом районного коэффициента. Для Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского и Каларского районов — 9 207,71 рубля.

Пособие для жителей Приаргунского, Краснокаменского, Нерчинско-Заводского и Калганского районов составляет 9 915,99 рубля. Для получателей данной финансовой поддержки в Чите и других районах Забайкалья — 8 8499,42 рубля», — добавила Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2018 г. Забайкальский край и Бурятия перешли в состав Дальневосточного федерального округа. Ввиду того, что отныне на жителей данных регионов распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам, в сфере поддержки семей с детьми произошли значительные изменения.

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