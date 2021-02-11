Пермь, , 07:49 — REGNUM В Пермском крае показатель безработицы вернулся к доковидному уровню. По данным Росстата, на 1 декабря 2020 года доля безработных от численности экономически активного населения составила 5,3%. Такой же показатель зафиксирован в апреле 2020 года, когда ситуация с пандемией коронавирусной инфекции еще не отразилась на рынке труда, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Уровень безработицы в конце 2020 года на территории Прикамья оказался ниже среднего по России (6,2%) и по Приволжскому федеральному округу (5,4%). В ПФО Пермский край стал единственным регионом, где ситуация на рынке труда вернулась к докризисному состоянию.

Среди других регионов ПФО численность безработных максимально приблизилась к показателям начала апреля в Мордовии (уровень безработицы в декабре 2020 — 5,2%, апреле — 5,1%). Среди субъектов ПФО с наибольшей разницей в показателях указаны Башкирия (6,4% и 4,2%), Оренбургская область (7,2% и 4,4%).

На сегодняшний день в Прикамье на учете в Центрах занятости населения региона состоят в качестве безработных 29 035 человек. Пик безработицы был зафиксирован в августе 2020 года, когда официально числилось 67 924 безработных.

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