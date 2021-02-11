Чебоксары, , 07:43 — REGNUM В Чувашии будет проиндексирован ряд социальных выплат, в том числе ветеранам труда. Рост составит 2,91%, это коснётся 129 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании республиканского правительства министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

В 2021 году будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, пострадавшим от политических репрессий. По словам главы минтруда, индексация составит 2,91%, данный показатель установлен с «учётом индекса потребительских цен в среднем за 2020 год».

В результате повышения размер ежемесячной денежной выплаты для тружеников тыла составит 1175 рублей, для ветеранов труда и ветеранов труда Чувашии — 1238 рублей, для реабилитированных лиц — 2965 рублей, для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, — 2640 рублей.

«Индексация коснётся 129 тыс. жителей названных категорий», — сказала Алена Елизарова.

По её словам, на данные социальные выплаты будет направлено в 2021 году 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании республиканского правительства также определили размер финансовой государственной детей войны на оплату жилья и коммунальных услуг. Он составит 25%. По данным минтруда, получить данную льготу могут 64,5 тыс. жителей Чувашии.