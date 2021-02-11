Чита, , 07:21 — REGNUM Власти Забайкальского края установили новый прожиточный минимум для трудоспособного населения. Как пояснили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, он сложился с учётом федеральных показателей и специально разработанных коэффициентов дифференциации. В итоге получилось, что размер прожиточного минимума на душу населения составил 13 613, 32 рублей, а для трудоспособного населения — 14 146, 04 рублей.

Напомним, принятый Правительством РФ прожиточный минимум на душу населения в России на 2021 год составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Ранее в Забайкалье на 2021 год был установлен размер прожиточного минимума для пенсионеров, он составляет 11 256 рублей и на детей — 14 199 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным.

Читайте также: В Забайкалье увеличивают объем социальных доплат