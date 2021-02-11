Челябинск, , 07:14 — REGNUM В Челябинске проезд подорожает ещё на семи маршрутах общественного транспорта. Перевозчики уже уведомили об этом городское управление транспорта.

Уведомления направили такие компании как «Сервис-Транс», «Автолайн», «Челябавтобус», «Автолига», «Автолуч» и «Челябинское маршрутное такси». Проезд подорожает с 25 до 28 рублей на маршрутах №№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ», 39 «ЧТЗ — Чичерина», 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово», 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», 78 «Академика Королева — Мамина», 86 «Мехколонна — поселок Шершни» и 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о повышении тарифов ведомство уведомили перевозчики ещё по семи маршрутам. Отметим, в Челябинске для изменения тарифа нужно уведомить чиновников за 30 дней до даты вступления изменений в силу.