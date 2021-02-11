Ханой, , 06:57 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Вьетнама решило ввести заградительные пошлины в 33,88% на импорт сахара из Таиланда, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA).

Поводом для введения пошлин послужили демпинговые цены на таиландский сахар. В министерстве отметили, что размер тарифа будет пересматриваться, чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке. Также ведомство изучит, произойдет ли сильный перекос от импорта рафинированного сахара к импорту сахара-сырца.

Ранее, в сентябре 2020 года, министерство торговли и промышленности Вьетнама решило выяснить, получают ли производители сахара в Таиланде субсидии от правительства. В результате расследования стало ясно, что тайские компании поставили во Вьетнам около 1,3 млн тонн субсидированного сахара. Таким образом, импорт этого товара из Таиланда на вьетнамскую территорию вырос на 330,4% по сравнению с 2019 годом.