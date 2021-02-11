Чебоксары, , 06:53 — REGNUM В Чувашии в ходе прокурорских проверок муниципального жилья выявлено около 1 тыс. фактов незаконного установления повышенных тарифов за водоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего в республике в муниципальной собственности находятся более 17 тыс. квартир, из которых соответственно 1296 и 408 квартир не оборудованы приборами учёта холодной и горячей воды. В ведомстве напоминают, что обязанность по установке счётчиков в муниципальных квартирах возлагается на местные власти, в связи с чем 14 сити-менеджерам внесены соответствующие представления.

Правоохранители также отмечают, что из-за отсутствия водосчётчиков выявлены факты необоснованного установления жильцам повышающего коэффициента за водоснабжение.

«Возникла ситуация, когда жильцы муниципальных квартир, не наделенные полномочиями по самостоятельному решению вопроса об оснащении приборами учета, по вине органов местного самоуправления вынуждены платить повышенную плату за водоснабжение», — говорят в прокуратуре, полагая, что данная ситуация не соответствует требованиям закона.

В надзорном органе также отмечают, что организациями ЖКХ игнорируются требования о недопустимости начисления повышающего коэффициента — такие случаи выявлены при начислении жильцам 716 квартир платы за холодную воду, 241 квартир — за горячую воду.

В адрес руководителей организаций коммунального комплекса внесено девять представлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии определили размер государственной поддержки жителям, которые относятся к детям войны, на оплату жилья и коммунальных услуг. Он составит 25%. Получить данную льготу могут 64,5 тыс. жителей Чувашии.

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