Чебоксары, 11 февраля 2021, 06:53 — REGNUM В Чувашии в ходе прокурорских проверок муниципального жилья выявлено около 1 тыс. фактов незаконного установления повышенных тарифов за водоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Всего в республике в муниципальной собственности находятся более 17 тыс. квартир, из которых соответственно 1296 и 408 квартир не оборудованы приборами учёта холодной и горячей воды. В ведомстве напоминают, что обязанность по установке счётчиков в муниципальных квартирах возлагается на местные власти, в связи с чем 14 сити-менеджерам внесены соответствующие представления.
Правоохранители также отмечают, что из-за отсутствия водосчётчиков выявлены факты необоснованного установления жильцам повышающего коэффициента за водоснабжение.
В надзорном органе также отмечают, что организациями ЖКХ игнорируются требования о недопустимости начисления повышающего коэффициента — такие случаи выявлены при начислении жильцам 716 квартир платы за холодную воду, 241 квартир — за горячую воду.
В адрес руководителей организаций коммунального комплекса внесено девять представлений.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии определили размер государственной поддержки жителям, которые относятся к детям войны, на оплату жилья и коммунальных услуг. Он составит 25%. Получить данную льготу могут 64,5 тыс. жителей Чувашии.
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