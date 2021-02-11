Ростов-на-Дону, , 06:18 — REGNUM В арбитраж Ростовской области поступил банкротный иск от налоговой службы. Ответчиком по делу является ООО «Донской судостроительно-судоремонтный завод». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области. Заявление подано 9 февраля 2021 года, но сумма претензий пока неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в августе 2008 года. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор — Станислав Синявцев, владелец — ООО «Южная коммерческая система» Ольги Горбатенко.

Среднесписочная численность персонала составляет почти 40 человек. По открытым данным, компания была исполнителем как минимум семи госконтрактов.

В 2015 году компания «Донречфлот» обращалась с иском к заводу. В споре речь шла об обязании передать судно из ремонта — несамоходную баржу-площадку «ВД-1234» 1972 года постройки. Иск был удовлетворён.

Напомним, в феврале банкротные претензии от налоговой службы также появились в адрес консервного завода из Краснодарского края. Завод «Агроном» работает в своей отрасли более десяти лет.