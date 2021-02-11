Томск, , 05:55 — REGNUM В Томской области в 2020 году ателье изготовили 2,5 млн защитных масок. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, производство текстильных изделий в регионе в прошлом году выросло в три раза к уровню 2019 года.

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В общей структуре легкой промышленности доля текстильных изделий выросла с 4 до 22%. Объем выпуска этой продукции составил 162,6 млн рублей (53,1 млн — в 2019 году).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля в Томской области подтверждён 29 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 26 489 человек.

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