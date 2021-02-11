Пекин, , 05:26 — REGNUM Общее количество высокотехнологических предприятий старой промышленной базы на северо-востоке Китая, провинции Хэйлунцзян, выросло на 54% в годовом исчислении, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Общее количество высокотехнологических компаний в провинции достигло 1932 по данным на конец 2020 года, сообщили в бюро статистики провинции. Около 12 тыс. технологических компаний было зарегистрировано в регионе в прошлом году, а общее их число превысило 40 тыс. благодаря трехлетнему плану развития технологических предприятий.

Инвестиции в высокотехнологическое производство выросли на 13,7% в годовом исчислении в регионе. Отметим, что Хэйлунцзян также является крупной сельскохозяйственной базой Китая. Рост экономики региона в 2020 году составил 1% в годовом исчислении, а ВРП региона достиг 1,37 трлн юаней ($212,7 млрд).