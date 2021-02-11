Нью-Йорк, США, , 04:45 — REGNUM Финансовая корпорация Mastercard планирует в 2021 году начать проведение операций с некоторыми криптовалютами, заявил исполнительный вице-президент корпорации по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнёрству Радж Дамодаран. Об этом говорится в его публикации, 10 февраля размещённой на сайте компании.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнёт поддерживать… с определёнными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», — говорится в тексте Дамодарана.

По его словам, компания намерена обслуживать операции не со всеми существующими криптовалютами и тщательно подходит к их выбору. Mastercard также взаимодействует с несколькими крупными центральными банками, которые «рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка)».

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