Пекин, , 04:08 — REGNUM Годовая выручка видеоигровой индустрии Китая выросла до 278,7 млрд юаней (около $43,2 млрд) в 2020 году, что на 20,71% больше в годовом исчислении, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Сектор мобильных видеоигр Китая заработал 209,7 млрд юаней в 2020 году, что на 32,61% больше в годовом исчислении и составляет 75,24% от общего объема выручки, сообщили в Китайском информационном центре сети Интернет.

Доля выручки консольных игр на рынке Китая составила всего 2% в 2020 году, что значительно ниже 28% доли их выручки на глобальном рынке. На конец 2020 года число пользователей онлайн-игр в стране достигло 518 млн человек или 52,4% от общего числа пользователей Интернета.