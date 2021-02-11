Краснодар, , 04:02 — REGNUM Краснодарский арбитраж получил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Консервный завод «Агроном». К производству дело пока не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в споре выступает налоговая инспекция №11 по Краснодарскому краю, которая обратилась с иском 10 февраля 2021 года. Сумма задолженности, послужившей основанием для обращения в суд, пока неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в июне 2010 года в станице Полтавская Красноармейского района Краснодарского края. Директор и владелец 95,01% доли — Махир Сафаров. С конца июля 2020 года в состав владельцев также входит международная компания «Финвижн холдингс», зарегистрированная в Приморском крае. Последняя принадлежит Артёму Аветисяну, чьи данные совпадают с данными экс-президента «Юниаструм Банка».