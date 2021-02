Гуанчжоу, Китай, , 03:56 — REGNUM Проект конвертирования самолетов Boeing 737−800 в грузовые (BCF), действующий в Китае, запустил новую производственную линию в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Новая производственная линия станет уже третьей в рамках партнерского проекта между компаниями Boeing и Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO). Проект направлен на удовлетворение растущего спроса на переделанные под грузовые самолеты в связи с бумом сектора экспресс-доставки и электронной коммерции в Китае, отметили в компании Boeing China.

Стороны воспользуются этим как возможностью реализовать инновационную и масштабируемую производственную концепцию конвертирования самолётов, которая повысит поставки и эффективность, добавили в компании.

В 2016 году Boeing запустил проект 737−800BCF исключительно в Китае, где наблюдается бурный рост индустрии электронной коммерции и огромный рынок сбыта. Boeing и его партнеры создали производственные линии в рамках проекта в трех китайских городах: Шанхае, Цзинане и Гуанчжоу.

На сегодняшний день проект 737−800BCF получил уже более 150 заказов. GAMECO — это совместное предприятие China Southern Airlines Co., Ltd. и Hutchison Whampoa (China) Ltd. из Гонконга. Компания специализируется на техническом обслуживании и капитальном ремонте воздушных судов и бортовых компонентов.