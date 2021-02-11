Лондон, , 03:44 — REGNUM Около половины компаний из Великобритании, занимающихся экспортом товаров, столкнулись с проблемами из-за выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза, передает BBC со ссылкой на данные британской торговой палаты.

По ее данным, 49% экспортеров столкнулись с проблемами в процессе перехода на новые торговые отношения с ЕС. При этом каждая пятая компания заявила о серьезных проблемах с поставками.

«Торговля и шансы Великобритании на укрепление экономики столкнулись с серьезными проблемами из-за изменений на границе», — отметил гендиректор BBC Адам Маршалл.

По его мнению, ситуация может усугубиться, есть Лондон не откажется от планов проводить проверки живых животных и продуктов животного происхождения из ЕС в апреле, а также проводить полноценные таможенные проверки с июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Амстердам обошел Лондон в качестве крупнейшего центра торговли акциями в Европе. Объемы продаж на двух биржах в Нидерландах достигли показателей в €9,2 млрд, а объёмы в Лондоне упали до €8,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон уступил Амстердаму статус главной финансовой столицы