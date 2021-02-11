Курган, , 03:33 — REGNUM Работодателям Курганской области заплатят за привлечение на предприятия специалистов из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

На эти цели, в рамках новой программы по повышению мобильности трудовых ресурсов, Курганская область в 2021—2023 годах получит шесть миллионов рублей. Центр занятости компенсирует предприятиям затраты на расходы, связанные с переездом нового сотрудника и членов его семьи, обустройство на новом месте жительства, оплату детского сада, аренду жилья, обучение или подтверждение квалификации и оплату дополнительно социального пакета.

В приоритете в Курганской области инженерно-технические кадры, работники сельского хозяйства, медики, то есть специалисты, в которых нуждается регион.

Отмечается, что на участие в программе уже заявились четыре предприятия Зауралья — АО «НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод», АО «Кургансемена», АО «Курганские прицепы».