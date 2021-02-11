Челябинск, , 03:25 — REGNUM В Челябинский арбитраж поступил банкротный иск, адресованный крупнейшему производителю навигационных и иных приборов для речного и морского флота РФ, в том числе и для нужд Минобороны — АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод». Претензии налоговой службы пока к производству не приняты и дата слушаний не сообщается, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление МИФНС России № 18 по Челябинской области поступило в суд 5 февраля 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 17 627 974,06 рубля. 8 февраля налоговый орган приобщил в дело дополнительные материалы.

В качестве арбитражного управляющего для предприятия предложен член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» из Москвы.

Финансовые претензии к заводу в 2021 году также предъявили АО «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта» из Санкт-Петербурга, чей иск на сумму 3 038 546,14 рубля суд рассмотрит 29 марта, и ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Иск последнего на 516 тыс. рублей планируется рассмотреть в упрощенном порядке.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» учреждено в феврале 2005 года. Учредителем выступило ООО «Фирма «Ливия» из Москвы. Уставный капитал актива превышает 54,9 млн рублей. Директор — Динар Сагдетдинов. На предприятии числится свыше 200 сотрудников.

На сайте завода уточняется, что он производит продукцию и для кораблей военно-морского флота, Пограничной охраны.