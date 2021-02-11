Пекин, , 02:47 — REGNUM Пекин представил план развития 300 ключевых проектов на общую сумму инвестиций более 1,3 трлн юаней (около $201,89 млрд), сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

В их число входит более 100 крупных инфраструктурных проектов и еще более 100 проектов, связанных с научно-техническими инновациями и научно-техническими отраслями в целом, сообщили в муниципальной Комиссии по развитию и реформу — ключевому органу планирования столицы.

Инфраструктурные проекты включают в себя транспорт, энергетику, поставки воды, переработку мусора и другие сферы. Проекты улучшения качества жизни людей призваны сбалансировать размещение и образование людей, медицинскую помощь и прочие ресурсы.

Остальные проекты Пекина будут направлены на ускорение строительства международного инновационного центра и активное строительство пилотной демонстрационной зоны цифровой экономики. Эти проекты охватывают передовые отрасли обрабатывающей промышленности, интегральные схемы, биомедицину, а также сферы финансов и услуг.