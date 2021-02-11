Тегеран, , 08:19 — REGNUM 10 февраля посол Ирана в Японии Мортеза Рахмани Мовахед заявил, что двусторонние экономические и торговые обмены между Токио и Тегераном станут значительно расширятся в 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом Рахмани Мовахед заявил в видеообращении по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции, ожидая, что после устранения существующих препятствий две страны станут свидетелями года расширения экономических и торговых связей.

«Исламская Республика имеет стратегическое географическое положение, а также огромные людские и природные ресурсы, которые очень важны для развития экономических и торговых связей со всеми другими странами», — отметил он.

По словам посла, в последние годы между Японией и Ираном развивались дружественные и исторические отношения, поскольку власти обеих стран приветствовали расширение связей в политическом, научном и образовательном измерениях.

Далее он заявил, что Исламская Республика сыграла уникальную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе Западной Азии и во всем мире, отметив, что иранцы заплатили высокую цену за борьбу с контрабандой наркотиков, экстремизмом и терроризмом.