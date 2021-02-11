Тегеран, , 08:13 — REGNUM 10 февраля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил по прибытии в Тегеран после 3-дневной поездки в Москву, что предварительные шаги по включению страны в постоянное членство в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнутся через две недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя Иран с 42-й годовщиной победы Исламской революции, Калибаф отметил, что поездка состоялась по приглашению председателя Государственной Думы РФ и дала возможность обменяться мнениями по региональным и экономическим вопросам, а также по вопросам межпарламентского сотрудничества.

Он сообщил, что передал послание Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Сейеда Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину, подчеркнув:

«Лидер сделал акцент на долгосрочной координации и стратегических договоренностях с Россией. Его послание было, конечно, шире и охватывало другие вопросы, в том числе экономические и политические».

Говоря о встречах с российскими и иранскими бизнесменами во время своей поездки, спикер также заявил:

«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, экспорт Ирана в Россию увеличился на 40 процентов, при этом планировалось запустить торгово-финансовый хаб и логистический центр для отслеживания таможенных и контрактных вопросов».