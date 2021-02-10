Москва, , 23:38 — REGNUM Идея введения в РФ цифрового налога выглядит реалистичной, заявил 10 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM управляющий адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов рассказал в интервью, что иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая не облагается налогом в нашей стране, и не создают здесь представительств. Поэтому, по его словам, в России постараются ситуацию изменить и облагать эту прибыль налогом.

«Идея введения цифрового налога с точки зрения правительства выглядит вполне обоснованной. Главным основанием для неё является факт заработка международными цифровыми компаниями на территории России колоссальных сумм, которые при этом никак не облагаются налогами, поскольку представительств компаний в России нет, и фактически свою деятельность в нашей стране они не ведут. Интернет стирает границы, и этим успешно пользуются структуры, зарабатывающие деньги в нашей стране, но не выделяющие ни копейки в качестве налогов. Стоит отметить, что в ряде стран Запада цифровой налог уже вводится. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем он станет реальностью мировой экономики», — сказал Глазунов.

По его словам, осуществить введение цифрового налога будет не столь просто.

«Но учитывая потребности бюджета, государство отказываться от лишней возможности получения дополнительных средств не будет. Поэтому налог введут. Рассчитывать его следует из стоимости цифровых услуг, оказываемых российским пользователям, а также из стоимости использования данных российских пользователей, например, при таргетированной рекламе. Технологически осуществление данного плана возможно, хотя и будет сопряжено с определенными трудностями. С юридической точки зрения придется подготовить соответствующую нормативно-правовую базу, внести изменения в налоговое законодательство. Сейчас правительство уже начало шаги в данном направлении. Например, с 1 января 2021 года легализован статус криптовалюты — цифровых финансовых активов, так что не исключено, что следующим шагом станет и введение цифрового налога. Нет никаких сомнений, что налог будет введен, поскольку компании-гиганты в любом случае не уйдут с российского рынка», — считает эксперт.

Алексей Глазунов отметил, что ещё одной тенденцией, которую легко можно будет предсказать, станет расширение привлечения налоговыми органами экспертов — и юристов, и специалистов в сфере информационных технологий.

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