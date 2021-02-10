Киев, , 22:19 — REGNUM Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств, сообщила 10 февраля ассоциация автопроизводителей «Укравтопром».

Согласно источнику, это на 29% меньше, чем было произведено в январе 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тенденцию к падению не прервало даже возобновление производства на Запорожском автозаводе.

Больше всего в прошлом месяце на Украине было произведено легковых автомобилей — 576 шт. — на ЗАЗе выпустили 325 легковых авто, а на заводе «Еврокар» в Закарпатской области — 251 машину.»Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали уже два предприятия, а не одно, как в прошлом году, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении упал почти на 27%», — говорится в сообщении.

Также за месяц в Украине изготовили 24 автобуса — на 58% меньше, чем в январе 2020 года. Выпуск коммерческих автомобилей составил 4 шт. — это вдвое меньше, чем год назад.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной статистике, всего в 2020 году на Украине изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году. Также отметим, что с 8 по 24 января в стране был объявлен локдаун и много производств или работали частично, или же были закрыты полностью.