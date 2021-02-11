Москва, , 03:49 — REGNUM Решение Международного валютного фонда (МВФ) призвать Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году, до уровня ниже четырёх процентов, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Государству нужно перестать занимать. Те деньги, которые государство раздаёт банкам, оно само же потом берёт у них в долг под более высокие проценты», — пишет Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к мнению, что МВФ предлагает для России действительно конструктивный сценарий для преодоления негативных последствий в экономике после коронавирусных ограничений.

«Снижение ключевой ставки удешевляет кредиты для импортёров, что снижает цены на импорт. Снижение ключевой ставки снижает потребительские кредиты, что ведёт к росту продаж и росту производства в России. Роста курсов иностранных валют, снижения курса рубля, при этом легко избежать, если ЦБ будет отслеживать, куда идут рубли, занимаемые банками у ЦБ — на Московскую Биржу, чтобы играть против рубля, в виртуальную экономику, или на кредиты в реальные сектора экономики, производителям, импортёрам, потребителям. Снижением ключевой ставки весь остальной мир оживляет экономику, противостоит кризисным явлениям, что и предлагает для России сделать МВФ», — считает Сергей С.

Другие же предполагают, что за призывом МВФ стоит цель загнать экономику Российской Федерации в капкан. Люди считают, что сценарий фонда может привести, как к позитивным, так и к катастрофическим результатам.

«Снижение ставки ведет к росту инфляции. А отказ от снижения, по мнению МВФ, приведёт к тому, что инфляция провалится ниже целевого значения 4% и составит 3.5% в 2021. Вот чтобы избежать этого сценария МВФ советует снизить. С другой стороны есть риски для экономики РФ (например, санкции), которые могут привести к ослаблению рубля соответственно росту инфляции. В этом случае, чем ниже уровень ставки с которого ее придется поднимать тем больше места для маневра. А то что МВФ посоветовал это просто имеет значение для рынков. Если ЦБ послушает совет, то возможно, рынки вырастут, и наоборот», — написал Vadim M.

Нашлись и те комментаторы, которые оказались уверены в том, что какие бы Банк России не принимал действия, всё равно в Российской Федерации не случить позитивных изменений.

«Я вам и без специалистов скажу, что будет рост инфляции, снижение доходов граждан, банкротство ряда предприятий, рост доллара и евро, а также новые санкции», — поделился своим мнением Евгений З.

Напомним, 10 февраля МВФ призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году, чтобы избежать роста инфляции.