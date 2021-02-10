Киев, , 20:51 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 7,33 гривны за кубометр топлива, сообщила 10 февраля пресс-служба компании.

Согласно источнику, цена на январь на 22% выше, чем стоимость газа для предприятий в декабре 2020 года. Данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.

В компании напоминают, что накануне, 9 февраля, был подписан меморандум между правительством, Нацкомиссией по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, представителями местной власти и собственно «Нафтогазом» о моратории на поднятие тарифов на отопление и горячую воду до конца текущего отопительного сезона.

Согласно условиям меморандума, теплоснабжающие предприятия будут гарантированного получать газ на протяжении всего отопительного сезона. При этом они получают до 30 сентября 2021 года отсрочку платежей на разницу между рыночной и граничной ценой газа, заложенной в тариф.

ИА REGNUM напоминает, что в январе на Украине прошли массовые акции протеста против роста тарифов. Власти предприняли ряд мер, которые, как они считают, зафиксируют тарифы на некоем приемлемом уровне до конца сезона.