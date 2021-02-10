Бишкек, , 19:58 — REGNUM По итогам 2020 года государственный долг Киргизии увеличился до $4 млрд 928,7 млн (более 365,3 млрд рублей). Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из этой суммы лишь около $708,4 млн (свыше 52,5 млрд рублей) — это внутренний долг. Основную же сумму, а именно — $4 млрд 220,3 млн (более 312,8 млрд рублей), составляет внешний долг.

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Таким образом, на каждого киргизстанца приходится по $639,5 (47,4 тысячи рублей) внешнего долга страны.

Также стало известно, что за январь 2021 года из бюджета Киргизии на обслуживание госдолга потратили чуть больше 2 млрд 366 млн сомов (2 млрд 71 млн рублей).

Из них на выплаты по внешнедолговым обязательствам республики направили 1 млрд 477 млн сомов (1 млрд 293 млн рублей) и на погашение внутреннего долга — 889,2 млн сомов (778 млн рублей).

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