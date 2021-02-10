Бишкек, , 19:49 — REGNUM В 2020 году социальный фонд Киргизии направил на выплату пенсий и пособий около 47 млрд 808 млн сомов (41 млрд 848 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда.

Киргизия Mr. Theklan

При этом за минувший год с киргизстанцев и работающих на территории республики компаний удалось собрать лишь 33 млрд 186 млн сомов (29 млрд 50 млн рублей) страховых взносов или 92,9% от изначально запланированного.

Однако из-за пандемии коронавируса план по сбору страховых взносов был пересмотрен и снижен до 33 млрд 28 млн сомов (28 млрд 911 млн рублей).

Также в соцфонде отметили, что за первый месяц 2021 года на выплату пенсий и пособий потрачено 4 млрд 140 млн сомов (3 млрд 624 млн рублей).

В то же время в январе текущего года удалось собрать только 2 млрд 517 млн сомов (2 млрд 203 млн рублей) страховых взносов, выполнив план на 91,5%.

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