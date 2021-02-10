Бишкек, , 19:47 — REGNUM Объем валовых международных резервов Киргизии по итогам января 2021 года составили $2 млрд 747 млн (203,6 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального банка республики.

За последние полгода этот показатель сократился на более чем $324,1 млн (24 млрд рублей), в том числе за последний месяц — почти на $61,1 млн (4,5 млрд рублей).

При этом в 2020 году международные резервы страны достигли своего минимума в марте, снизившись почти до $2 млрд 361,8 млн (175 млрд рублей). А максимума — в августе, когда их удалось нарастить до $3 млрд 71,2 млн (227,6 млрд рублей).

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