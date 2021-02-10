Москва, , 19:12 — REGNUM Инфляция в России запериод со 2 по 8 февраля составила 0,2% после нулевого показателя в предыдущую неделю. Об этом сообщает 10 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала февраля, по оценке ведомства, составила 0,2%, а с начала текущего года — 0,9%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали маргарин и вермишель — на 1%, мясо кур и макаронные изделия — на 0,8%, куриные яйца — на 0,6%, чёрный чай — на 0,5%, печенье — на 0,4%, мороженая рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры и пшеничная мука — на 0,3%, жирный творог, ржаной хлеб — на 0,2%, говядина, пастеризованное молоко, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, гречневая крупа, рис и карамель — на 0,1%.

В то же время сахар-песок подешевел на 0,4%, мясные консервы — на 0,3%, свинина и поваренная соль — на 0,2%, варёная колбаса — на 0,1%. Цены на подсолнечное масло, баранину, полукопчёную и варёно-копченую колбасу, сосиски, сардельки, шоколадные конфеты и пшено не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,9%. В том числе огурцы подорожали на 6%, помидоры — на 2,5%, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,7%, репчатый лук — на 1%, белокочанная капуста — на 0,9%, яблоки — на 0,6%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, пелёнки для новорожденных стали дороже на 0,5%, туалетная бумага — на 0,4%, туалетное мыло — на 0,3%, хозяйственное мыло — на 0,2%, детские подгузники и зубная паста — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.