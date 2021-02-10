Воронеж, , 18:50 — REGNUM В Воронеже застройщика, который снёс комплекс исторических зданий хлебозавода № 1, бывшей паровой мельницы, оштрафовали на 750 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

ООО СЗ «ВЫБОР-СЕВЕР» признано виновным в административном нарушении по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Строительная компания снесла объект капитального строительства на улице Фридриха Энгельса, «расположенный в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Воронежа». За это суд назначил компании штраф в размере 750 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снос хлебозавода стал самым громким архитектурным скандалом Воронежа в 2020 году. Застройщик, выкупивший здания, приступил к сносу 19 ноября. Хлебозавод не был признан объектом культурного наследия, но был уже включен в перечень объектов, обладающих такими признаками. Несмотря на активный протест горожан и общественных организаций, застройщик продолжил снос. Здания хлебозавода признали объектом исторического наследия, когда большая часть была уже разрушена.

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