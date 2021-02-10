Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Германия продолжает переговоры с администрацией президента США Джо Байдена на счет американских санкций против «Северного потока — 2», но все подробности по этому поводу держатся в секрете, заявила 10 февраля на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжает обсуждать с администрацией Белого дома американские экстерриториальные санкции против «Северного потока — 2», а также санкционные угрозы. Но о наших беседах мы пока не разглашаем никакую информацию», — цитирует DW News Ульрике Деммер.

Напомним, что правительство ФРГ не поддерживает экстерриториальные санкции США. Власти Германии неоднократно выражали приверженность проекту «Северного потока — 2», будучи уверенными, что его следует достроить.

Отказ властей Германии продолжать строительство газопровода «Северный поток — 2» приведёт к огромному экономическому ущербу, заявил глава германо-российского форума Маттиас Платцек 9 февраля.

По его словам, последствия от разрыва отношений Германии с Россией «невозможно измерить вообще».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.