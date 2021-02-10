Москва, , 18:10 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России, вероятно, не последует совету МВФ и не станет снижать ключевую ставку до 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По мнению экономиста, решение по ключевой ставке будет предприниматься исходя из факторов, доступных ЦБ, а именно: высокие проинфляционные риски, позитивная экономическая статистика, рост недовольства населения и снижение доходов.

«В этой ситуации важнее удержать рубль от резких колебаний и отложить решение по ставке на II квартал, поэтому, вероятно, ставку удержат, к снижению вернутся позже в случае, если восстановление экономики будет показывать темпы хуже ожиданий», — сказал Манкевич.