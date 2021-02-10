Москва, , 18:07 — REGNUM Если Центральный банк (ЦБ) России последует совету МВФ и снизит ключевую ставку до 3,5%, это приведет к падению курса национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Экономист подчеркнул, что на данный момент инфляция достигла величин, которые существенно выше официальных, в то время как реальные доходы населения упали.

«Поэтому снижать ставку достаточно рискованно. Снижение ставки на 0,5% приведет к падению курса рубля на 5−7% в течение года, а это в свою очередь дополнительные 0,5−1% к официальной инфляции и 2−3% к инфляции ощущаемой», — сказал Манкевич.